27.11.2025

Путин призвал провести выборы на Украине после отмены военного положения
17:42 27.11.2025
Путин призвал провести выборы на Украине после отмены военного положения
Выборы президента Украины и референдум надо провести, как только отменят военное положение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин призвал провести выборы на Украине после отмены военного положения

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Выборы президента Украины и референдум надо провести, как только отменят военное положение, заявил президент России Владимир Путин.
"Как только будут заключены мирные соглашения любого характера, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действия введенного военного положения, а если военное положение будет отменено, надо сражу же объявлять о выборах (президента Украины - ред.)... Потом после этого нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам", - сказал Путин журналистам.
