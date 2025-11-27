Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
17:40 27.11.2025 (обновлено: 18:17 27.11.2025)
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
Каждый пункт того плана по Украине, который был передан Москве, является ключевым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:40:00+03:00
2025-11-27T18:17:00+03:00
украина, москва, россия, владимир путин, политика, визит путина в киргизию — 2025
Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Политика, Визит Путина в Киргизию — 2025
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым

Путин: каждый пункт плана по Украине является для России ключевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Каждый пункт того плана по Украине, который был передан Москве, является ключевым, заявил президент России Владимир Путин.
"Каждый из вопросов, который изложен в тех списках вопросов, которые нам переданы... каждая из них - ключевая тема. Поэтому это требует серьезной проработки", - сказал Путин журналистам.
Флажки на столе для российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
УкраинаМоскваРоссияВладимир ПутинПолитикаВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
