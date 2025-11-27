https://ria.ru/20251127/putin-2058126903.html
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
Каждый пункт того плана по Украине, который был передан Москве, является ключевым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал каждый пункт плана по Украине ключевым
