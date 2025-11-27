https://ria.ru/20251127/putin-2058125689.html
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
Если США не хотят ничего делать в связи с истечением сроков договора СНВ-3, то и не надо, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время... РИА Новости, 27.11.2025
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
Путин: если США не хотят ничего делать с договором СНВ, то и не надо