17:38 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058125689.html
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
в мире
сша
россия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире, сша, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Если США не хотят ничего делать в связи с истечением сроков договора СНВ-3, то и не надо, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции.
"Теперь у нас заканчивается другой договор, СНВ-3, в феврале заканчивается. Ну не хотят ничего делать - не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам. Но это же каждый из этих вопросов - это отдельное направление, очень серьезное. И мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению", - сказал Путин.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин рассказал о контактах с Будапештом по поводу встречи с Орбаном
