Путин заявил, что ВСУ теряют самые боеспособные части под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 27.11.2025 (обновлено: 17:55 27.11.2025)
Путин заявил, что ВСУ теряют самые боеспособные части под Красноармейском
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют наиболее боеспособные части в районе Красноармейска. РИА Новости, 27.11.2025
2025
Президент России Владимир Путин
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют наиболее боеспособные части в районе Красноармейска.
"Начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность. Они потеряют наиболее боеспособные части, как это сейчас происходит в районе Красноармейска", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
