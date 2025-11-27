Рейтинг@Mail.ru
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:34 27.11.2025
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин
После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент... РИА Новости, 27.11.2025
экономика
россия
сша
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
роснефть
россия
сша
киргизия
экономика, россия, сша, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, роснефть, лукойл, одкб, в мире
Экономика, Россия, США, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Роснефть, ЛУКОЙЛ, ОДКБ, В мире
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент России Владимир Путин.
"Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединёнными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний", - заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине
ЭкономикаРоссияСШАКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоРоснефтьЛУКОЙЛОДКБВ мире
 
 
