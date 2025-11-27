https://ria.ru/20251127/putin-2058123722.html
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин
После саммита в Анкоридже конфликтных моментов между Россией и США не было, но Вашингтон вдруг ввел санкции против нефтяных компаний РФ, рассказал президент... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:34:00+03:00
2025-11-27T17:34:00+03:00
2025-11-27T17:34:00+03:00
экономика
россия
сша
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757227.html
россия
сша
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, роснефть, лукойл, одкб, в мире
Экономика, Россия, США, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Роснефть, ЛУКОЙЛ, ОДКБ, В мире
У России и США не было конфликтов после Анкориджа, напомнил Путин
Путин: у России и США не было конфликтов после саммита в Анкоридже