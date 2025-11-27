https://ria.ru/20251127/putin-2058122484.html
Путин назвал ситуацию в Северске непростой для ВСУ
Путин назвал ситуацию в Северске непростой для ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал ситуацию в Северске непростой для ВСУ
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Северске непростой для ВСУ, по его словам, очевидно, к чему все идет. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:32:00+03:00
2025-11-27T17:32:00+03:00
2025-11-27T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:110:3176:1898_1920x0_80_0_0_ecd9a0d481cf9bd4d875696cd58e77e3.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058122178.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал ситуацию в Северске непростой для ВСУ
Путин: ситуация в Северске складывается непросто для ВСУ, видно, к чему все идет