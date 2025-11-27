https://ria.ru/20251127/putin-2058121691.html
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
России нужно международное признание ее новых территорий, но не от Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:31:00+03:00
в мире
россия
украина
киргизия
владимир путин
визит путина в киргизию — 2025
россия
украина
киргизия
в мире, россия, украина, киргизия, владимир путин, визит путина в киргизию — 2025
В мире, Россия, Украина, Киргизия, Владимир Путин, Визит Путина в Киргизию — 2025
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий России