России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
17:30 27.11.2025 (обновлено: 17:31 27.11.2025)
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин
России нужно международное признание ее новых территорий, но не от Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, украина, киргизия, владимир путин, визит путина в киргизию — 2025
В мире, Россия, Украина, Киргизия, Владимир Путин, Визит Путина в Киргизию — 2025
России нужно международное признание ее новых территорий, заявил Путин

Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. России нужно международное признание ее новых территорий, но не от Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Определенные территории находятся под российским суверенитетом. В случае нарушения договоренностей это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть принадлежащие Украине территории. Это разные вещи. Нам, конечно, нужно это признание, но не от Украины", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Киргизию.
России нужно международное признание решений по Украине, заявил Путин
Вчера, 17:26
 
В мире, Россия, Украина, Киргизия, Владимир Путин, Визит Путина в Киргизию — 2025
 
 
