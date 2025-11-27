Рейтинг@Mail.ru
Путин: действия группировки "Восток" могут привести к обвалу фронта для ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 27.11.2025
Путин: действия группировки "Восток" могут привести к обвалу фронта для ВСУ
Действия группировки войск "Восток" могут привести к обвалу фронта для киевского режима на этом участке в Запорожской области, заявил президент России Владимир...
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
россия, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Действия группировки войск "Восток" могут привести к обвалу фронта для киевского режима на этом участке в Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже подошли (ВС РФ - ред.) к городишку там: Гуляйполе - это важный логистический пункт. Где-то подошли на 1,5-два километра уже к Гуляйполю. Возьмут они его сейчас, в ближайшее время или нет, но они точно пойдут дальше. Что это означает? Это означает, что войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них (против ВСУ - ред.) с одной стороны стоит группировка "Днепр", а группировка "Восток" обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке", - сказал Путин журналистам.
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
