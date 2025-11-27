https://ria.ru/20251127/putin-2058118218.html
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ - это 3,5 тысячи человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
