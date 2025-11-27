Рейтинг@Mail.ru
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
27.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 27.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ - это 3,5 тысячи человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ, заявил Путин

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. На левом берегу реки Оскол заблокировано 15 батальонов ВСУ - это 3,5 тысячи человек, заявил президент России Владимир Путин.
"На левом берегу реки Оскол заблокировано еще 15 батальонов - это 3,5 тысячи человек", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
