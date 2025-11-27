Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном вопросе, заявил, что важно обеспечить интересы российских граждан и экономики страны, а также чтобы приезжающие граждане Киргизии были готовы гуманитарно.