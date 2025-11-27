https://ria.ru/20251127/putin-2058117747.html
Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции
Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном вопросе, заявил, что важно обеспечить интересы российских граждан и экономики страны, а также чтобы... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:25:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
киргизия
россия
бишкек
2025
Путин заявил о важности учета интересов граждан и экономики в вопросе миграции