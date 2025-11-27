Рейтинг@Mail.ru
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных - РИА Новости, 27.11.2025
17:24 27.11.2025
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
На Украине растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых отправляют в зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных

Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом отправляемых военных

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. На Украине растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых отправляют в зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.
"Самая главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которое они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам своего визита в Киргизию.
Президент РФ работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
