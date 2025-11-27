https://ria.ru/20251127/putin-2058116935.html
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
На Украине растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых отправляют в зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
РИА Новости
2025
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом мобилизованных
Путин: на Украине растет разрыв между потерями и числом отправляемых военных