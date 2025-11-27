Рейтинг@Mail.ru
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:21 27.11.2025
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин
Россия и в условиях военных действий проводит выборы, в том числе президентские, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин

Путин: Россия проводит выборы даже в условиях конфликта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Россия и в условиях военных действий проводит выборы, в том числе президентские, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы. И президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти", - сказал он журналистам.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США
Россия Украина Бишкек Владимир Путин Садыр Жапаров Александр Лукашенко ОДКБ Политика
 
 
