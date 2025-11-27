https://ria.ru/20251127/putin-2058115186.html
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин
Россия и в условиях военных действий проводит выборы, в том числе президентские, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:21:00+03:00
2025-11-27T17:21:00+03:00
2025-11-27T17:21:00+03:00
россия
украина
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058072075.html
россия
украина
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, политика
Россия, Украина, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Политика
Россия проводит выборы даже во время военных действий, напомнил Путин
Путин: Россия проводит выборы даже в условиях конфликта
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Россия и в условиях военных действий проводит выборы, в том числе президентские, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы. И президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти", - сказал он журналистам.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.