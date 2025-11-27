https://ria.ru/20251127/putin-2058114709.html
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
Президент России Владимир Путин рассказал, что российские командиры говорят, что некоторые солдаты Украины, блокированные на берегу реки Оскол, уже выглядят как РИА Новости, 27.11.2025
россия
украина
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
Путин: заблокированные на левом берегу Оскола бойцы ВСУ выглядят как бомжи