Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи - РИА Новости, 27.11.2025
17:21 27.11.2025
Путин заявил, что некоторые бойцы ВСУ на берегу Оскола выглядят как бомжи
Президент России Владимир Путин рассказал, что российские командиры говорят, что некоторые солдаты Украины, блокированные на берегу реки Оскол, уже выглядят как РИА Новости, 27.11.2025
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
визит путина в киргизию — 2025
РИА Новости
россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, визит путина в киргизию — 2025
Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Визит Путина в Киргизию — 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что российские командиры говорят, что некоторые солдаты Украины, блокированные на берегу реки Оскол, уже выглядят как бомжи.
"На левом берегу реки Оскол заблокированы еще 15 батальонов (ВСУ - ред.), это 3,5 тысячи человек. Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи", - сказал Путин журналистам.
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин
РоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
