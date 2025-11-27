Рейтинг@Mail.ru
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 27.11.2025
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин
Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, город полностью в руках ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
россия, безопасность, бишкек, киргизия, садыр жапаров, одкб, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Бишкек, Киргизия, Садыр Жапаров, ОДКБ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин

Путин: ВС России полностью ликвидировали группировку ВСУ в Купянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, город полностью в руках ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске - ред.) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБишкекКиргизияСадыр ЖапаровОДКБВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
