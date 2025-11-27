https://ria.ru/20251127/putin-2058113889.html
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин
Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, город полностью в руках ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Купянск полностью находится в руках российских военных, сообщил Путин
Путин: ВС России полностью ликвидировали группировку ВСУ в Купянске