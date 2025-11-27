Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда перестал ездить на саммиты G8 - РИА Новости, 27.11.2025
17:18 27.11.2025
Путин рассказал, когда перестал ездить на саммиты G8
Президент России Владимир Путин рассказал, что перестал ездить на саммиты G8 еще до начала событий на Украине. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:18:00+03:00
2025-11-27T17:18:00+03:00
в мире
украина
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
g8
в мире, украина, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, g8, одкб
В мире, Украина, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, G8, ОДКБ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что перестал ездить на саммиты G8 еще до начала событий на Украине.
"Должен сказать, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить (на саммиты G8 - ред.). Поэтому когда начались события на Украине, нам сказали: "Мы вас там не ждем" - ну и слава богу... Я первый раз отказался - это действительно (произошло до событий на Украине - ред.), я ничего не придумываю - как раз это пришлось на момент формирования правительства после избрания президента - по-моему, в 2012 году. Но мы никогда не отказываемся от контактов. Мы всегда открыты для взаимодействия", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7
