Путин рассказал, когда перестал ездить на саммиты G8

"Должен сказать, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить (на саммиты G8 - ред.). Поэтому когда начались события на Украине, нам сказали: "Мы вас там не ждем" - ну и слава богу... Я первый раз отказался - это действительно (произошло до событий на Украине - ред.), я ничего не придумываю - как раз это пришлось на момент формирования правительства после избрания президента - по-моему, в 2012 году. Но мы никогда не отказываемся от контактов. Мы всегда открыты для взаимодействия", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.