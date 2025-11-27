Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
17:17 27.11.2025
Дружба Трампа с Уиткоффом длится многие годы, рассказал Путин
Дружба Трампа с Уиткоффом длится многие годы, рассказал Путин

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Дружба спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа с президентом Дональдом Трампом длится многие годы, он гражданин США и защищает интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну и, наконец, самое главное: все-таки я знаком с господином Уиткоффом на протяжении нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными
В миреСШАУкраинаРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Путин
 
 
