Дружба Трампа с Уиткоффом длится многие годы, рассказал Путин

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Дружба спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа с президентом Дональдом Трампом длится многие годы, он гражданин США и защищает интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Уиткофф защищает интересы США
© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото