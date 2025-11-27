Путин рассказал об обстановке в Северске

"Наши войска подошли к этому городу (к Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия. Из, по-моему, там 8 тысяч зданий - 1700 в наших руках", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.