Путин рассказал об обстановке в Северске
Путин рассказал об обстановке в Северске - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал об обстановке в Северске
Президент России Владимир Путин заявил, что в Северске 1,7 тысячи зданий уже в руках российских военных.
Путин рассказал об обстановке в Северске
Путин: в Северске 1,7 тысячи зданий уже в руках российских военных
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Северске 1,7 тысячи зданий уже в руках российских военных.
"Наши войска подошли к этому городу (к Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия. Из, по-моему, там 8 тысяч зданий - 1700 в наших руках", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.