Рейтинг@Mail.ru
Путин спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 27.11.2025 (обновлено: 18:24 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin-2058111838.html
Путин спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову
Путин спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову - РИА Новости, 27.11.2025
Путин спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову
Президент РФ Владимир Путин спросил журналистов, соскучились ли они по главе МИД РФ Сергею Лаврову. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:16:00+03:00
2025-11-27T18:24:00+03:00
в мире
россия
киргизия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_0:193:3159:1971_1920x0_80_0_0_e781ae0360ca986068be4684210e50d9.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058111356.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_31281a5cdf8167deb9926eb224d1eebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киргизия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Киргизия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову

Путин в ответ на вопрос спросил журналистов, соскучились ли они по Лаврову

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил журналистов, соскучились ли они по главе МИД РФ Сергею Лаврову.
"Вы соскучились (по Лаврову — ред.)?" - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, почему в составе делегации на время визита в Киргизию отсутствует Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"
Вчера, 17:15
 
В миреРоссияКиргизияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала