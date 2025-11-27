Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу" - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 27.11.2025 (обновлено: 02:26 28.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin-2058111356.html
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу" - РИА Новости, 28.11.2025
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"
Разговоры об "опале" главы МИД Сергя Лаврова представляют собой чушь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-27T17:15:00+03:00
2025-11-28T02:26:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251127/ssha-2058100108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей лавров, политика
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Политика
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"

Путин назвал чушью разговоры о том, что глава МИД Лавров "попал в опалу"

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разговоры об "опале" главы МИД Сергя Лаврова представляют собой чушь, заявил президент России Владимир Путин.
"Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о главе МИДа Лаврове.
"У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается", — заключил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лавров готовится ко встрече с партнерами из США, заявил Путин
Вчера, 16:58
 
РоссияВладимир ПутинСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала