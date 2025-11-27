https://ria.ru/20251127/putin-2058111356.html
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу" - РИА Новости, 28.11.2025
Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"
Разговоры об "опале" главы МИД Сергя Лаврова представляют собой чушь, заявил президент России Владимир Путин.
2025-11-27T17:15:00+03:00
2025-11-27T17:15:00+03:00
2025-11-28T02:26:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
политика
россия
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разговоры об "опале" главы МИД Сергя Лаврова представляют собой чушь, заявил президент России Владимир Путин.
"Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о главе МИДа Лаврове.
"У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается", — заключил глава государства.