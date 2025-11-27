Путин назвал чушью разговоры о том, что Лавров "попал в опалу"

"Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о главе МИДа Лаврове.

"У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается", — заключил глава государства.