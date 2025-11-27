https://ria.ru/20251127/putin-2058111034.html
"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7
"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7 - РИА Новости, 27.11.2025
"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7
Президент РФ Владимир Путин заявил, что другие страны не хотят видеть Россию в G7, "и слава Богу". РИА Новости, 27.11.2025
"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7
Путин о нежелании видеть Россию в G7: Ну и слава богу