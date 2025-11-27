"Ну и слава богу". Путин ответил тем, кто не хочет видеть Россию в G7

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что другие страны не хотят видеть Россию в G7, "и слава Богу".

"Обратите внимание, ещё до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить… Поэтому, когда события на Украине начались, сказали, ну вот, мы вас там не ждём - ну и слава Богу", - сказал Путин журналистам.