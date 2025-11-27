https://ria.ru/20251127/putin-2058110526.html
Путин рассказал о переговорах в Абу-Даби
Путин рассказал о переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о переговорах в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах российских и украинских спецслужб в Абу-Даби ничего необычного и секретного не произошло. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:13:00+03:00
2025-11-27T17:13:00+03:00
2025-11-27T18:25:00+03:00
в мире
абу-даби
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_0:52:3406:1968_1920x0_80_0_0_d501081dc2a1d2c73a1460b68a104494.jpg
https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058098019.html
абу-даби
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_850993a7afd41a9f74015c97707105ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, владимир путин, россия
В мире, Абу-Даби, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о переговорах в Абу-Даби
Путин заявил, что на переговорах в Абу-Даби ничего необычного не произошло