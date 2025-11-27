Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров, сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства добавил, что российская армия сейчас контролирует уже 70 процентов территории Красноармейска. ВСУ же теряют там наиболее боеспособные части.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР. В понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют большую часть города.
Путин также отметил, что для ВС России сохраняется позитивная динамика по всем направлениям, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается. Военные ведут бои за Северск, почти взяли под контроль Волчанск и подошли на полтора километра к Гуляйполю.
