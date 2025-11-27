Рейтинг@Mail.ru
Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 27.11.2025 (обновлено: 18:06 27.11.2025)
Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин
Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин
Российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин

Путин: бойцы "Центра" полностью окружили Красноармейск и Димитров

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров, сообщил президент Владимир Путин.
«

"Начнем с зоны ответственности нашей группировки "Центр". Там основные мероприятия проходят на Красноармейском направлении и вокруг города Димитрова. Красноармейск и Димитров полностью окружены, так же, как в свое время Купянск", — сказал он журналистам по итогам визита в Киргизию.

Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
Глава государства добавил, что российская армия сейчас контролирует уже 70 процентов территории Красноармейска. ВСУ же теряют там наиболее боеспособные части.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР. В понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют большую часть города.

Путин также отметил, что для ВС России сохраняется позитивная динамика по всем направлениям, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается. Военные ведут бои за Северск, почти взяли под контроль Волчанск и подошли на полтора километра к Гуляйполю.
