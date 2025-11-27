Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в "любезности" с РФ в адрес спецпосланника США Стива Уиткоффа.
"Обвинять господина Уиткоффа в том, что он уж больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались. Встретились, повторяю, на Аляске, а потом - бум! При полном здоровье нарождающихся новых отношений - санкции, которые разрушают наши отношения, безусловно. И на самом деле, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.