Путин ответил на вопрос о конфискации российских активов
Путин ответил на вопрос о конфискации российских активов - РИА Новости, 27.11.2025
Путин ответил на вопрос о конфискации российских активов
Конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ответил на вопрос о конфискации российских активов
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят, заявил президент России Владимир Путин.
"Всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал Путин журналистам, комментируя вопрос о возможной конфискации российских активов.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда в евро из доходов от замороженных активов России.