Путин заявил, что не представляет, как Россия может взаимодействовать с G7
Путин заявил, что не представляет, как Россия может взаимодействовать с G7
Президент России Владимир Путин заявил, что не очень представляет, как в сегодняшней ситуации Россия может взаимодействовать напрямую со странами "Большой... РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что не представляет, как Россия может взаимодействовать с G7
