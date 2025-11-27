https://ria.ru/20251127/putin-2058106738.html
Путин рассказал, что будет, если ВСУ не уйдут с определенных территорий
Путин рассказал, что будет, если ВСУ не уйдут с определенных территорий - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал, что будет, если ВСУ не уйдут с определенных территорий
Если войска Украины не уйдут с определенных территорий, РФ добьется этого вооруженным методом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал, что будет, если ВСУ не уйдут с определенных территорий
Путин: если ВСУ не покинут некоторые территории, РФ добьется этого военным путем