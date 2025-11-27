Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058106510.html
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин
Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте, в том числе по обмену военнопленными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:06:00+03:00
2025-11-27T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
https://ria.ru/20251127/pravitelstvo-2058105504.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин

Путин: спецслужбы РФ и Украины всегда были в контакте, даже в тяжелые времена

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте, в том числе по обмену военнопленными, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего, это связано с обменом военнопленными", - сказал Путин журналистам.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин: Россия вырабатывает ответ на случай воровства ЕС активов
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала