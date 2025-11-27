https://ria.ru/20251127/putin-2058106510.html
Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте, заявил Путин
Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте, в том числе по обмену военнопленными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
