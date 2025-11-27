https://ria.ru/20251127/putin-2058105640.html
России были переданы предложения после встречи в Женеве, сообщил Путин
России были переданы предложения после встречи в Женеве, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
России были переданы предложения после встречи в Женеве, сообщил Путин
Украинская и американская делегации в Женеве разделили план из 28 пунктов на четыре составляющие и после встречи передали России предложения, сообщил президент... РИА Новости, 27.11.2025
России были переданы предложения после встречи в Женеве, сообщил Путин
Путин: России были переданы предложения после встречи США и Украины в Женеве