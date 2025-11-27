https://ria.ru/20251127/putin-2058102442.html
Россия ждет делегацию США в первой половине следующей недели, заявил Путин
Россия ждет делегацию США в первой половине следующей недели, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия ждет делегацию США в первой половине следующей недели, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль ждет делегацию США в Москве в начале следующей недели. РИА Новости, 27.11.2025
Россия ждет делегацию США в первой половине следующей недели, заявил Путин
Путин заявил, что Россия ждет делегацию США в первой половине следующей недели