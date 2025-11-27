https://ria.ru/20251127/putin-2058102357.html
Путин рассказал о продвижении российских войск в районе Гуляйполя
Путин рассказал о продвижении российских войск в районе Гуляйполя - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о продвижении российских войск в районе Гуляйполя
Вооруженные силы России подошли на 1,5-два километра к населенному пункту Гуляйполе в Запорожской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:00:00+03:00
2025-11-27T17:00:00+03:00
2025-11-27T17:20:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58f8d4e6c47a33f0400cbb0b417785ee.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04671de03696f981d32af4becf17e848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, запорожская область, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Путин рассказал о продвижении российских войск в районе Гуляйполя
Путин: ВС РФ подошли на 1,5 км к Гуляйполю