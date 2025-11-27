Путин пожелал успехов киргизскому руководству

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов руководству Кыргызстана на поприще укрепления внутриполитической ситуации.
"Наши инвесторы все активнее и активнее работают на рынке Кыргызстана. Почему это становится возможным?.. Происходит это в том числе и потому, что действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию. А это всегда очень важно для потенциальных инвесторов, потому что все надеются на то, что обязательства, которые берет страна-реципиент этих инвестиций, обеспечат надежное исполнение всех договоренностей... Кыргызскому руководству удается это делать. Мы желаем всяческих успехов на этом поприще, на поприще укрепления внутриполитической ситуации. И всячески, конечно, как стране-члену ЕврАзЭС и члену ОДКБ, будем в этом содействовать и помогать", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.