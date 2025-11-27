Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах России и Киргизии по строительству АЭС - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058099280.html
Путин рассказал о планах России и Киргизии по строительству АЭС
Путин рассказал о планах России и Киргизии по строительству АЭС - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о планах России и Киргизии по строительству АЭС
В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:56:00+03:00
2025-11-27T16:56:00+03:00
экономика
россия
киргизия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251125/sechin-2057306604.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, киргизия, владимир путин
Экономика, Россия, Киргизия, Владимир Путин
Путин рассказал о планах России и Киргизии по строительству АЭС

Путин: Россия и Киргизия планируют строительство АЭС малой мощности

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню ещё раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты", - сказал Путин журналистам.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США
25 ноября, 06:06
 
ЭкономикаРоссияКиргизияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала