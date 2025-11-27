Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

Путин: предложение Трампа по Украине надо перевести на дипломатический язык
16:52 27.11.2025
Путин: предложение Трампа по Украине надо перевести на дипломатический язык
Путин: предложение Трампа по Украине надо перевести на дипломатический язык
Предложение США по украинскому урегулированию надо перевести на дипломатический язык, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
россия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
сша
россия
бишкек
в мире, сша, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
Путин: предложение Трампа по Украине надо перевести на дипломатический язык

Путин: предложение США по Украине нужно перевести на дипломатический язык

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Предложение США по украинскому урегулированию надо перевести на дипломатический язык, заявил президент России Владимир Путин.
"Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
