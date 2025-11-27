https://ria.ru/20251127/putin-2058095843.html
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением - РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
Президент России Владимир Путин назвал развитие искусственного интеллекта чрезвычайно важным и перспективным направлением. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:49:00+03:00
2025-11-27T16:49:00+03:00
2025-11-27T16:49:00+03:00
россия
владимир путин
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570092823_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_b66fce6da7df56b4043f2b9930643195.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056087065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570092823_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_da7e13509a5d28efa82a35d96e08260e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, яндекс
Россия, Владимир Путин, Яндекс
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
Путин назвал развитие ИИ важным и перспективным направлением