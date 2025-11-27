Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
16:49 27.11.2025
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением
Президент России Владимир Путин назвал развитие искусственного интеллекта чрезвычайно важным и перспективным направлением. РИА Новости, 27.11.2025
2025
Путин назвал развитие ИИ чрезвычайно важным и перспективным направлением

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал развитие искусственного интеллекта чрезвычайно важным и перспективным направлением.
"Яндекс" у нас активно занимается развитием искусственного интеллекта. Это чрезвычайно важное и перспективное направление", - сказал Путин журналистам.
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ
