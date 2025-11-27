Рейтинг@Mail.ru
Необходимо обсуждать каждый пункт плана США по Украине, отметил Путин
16:45 27.11.2025
Необходимо обсуждать каждый пункт плана США по Украине, отметил Путин
Необходимо обсуждать каждый пункт плана США по Украине, отметил Путин
Надо обсуждать каждый пункт плана США по украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
Необходимо обсуждать каждый пункт плана США по Украине, отметил Путин

Путин: надо обсуждать каждый пункт плана США по украинскому урегулированию

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Надо обсуждать каждый пункт плана США по украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это надо сесть и серьезно обсуждать, там каждое слово имеет значение", - сказал Путин журналистам.
