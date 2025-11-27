Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал план США по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
16:36 27.11.2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин.
2025-11-27T16:36:00+03:00
2025-11-27T16:36:00+03:00
2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин.
"Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
