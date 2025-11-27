https://ria.ru/20251127/putin-2058089326.html
Путин прокомментировал план США по Украине
Путин прокомментировал план США по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:36:00+03:00
2025-11-27T16:36:00+03:00
2025-11-27T16:36:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058088839.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Мирный план США по Украине
Путин прокомментировал план США по Украине
Путин о плане США по Украине: проектов договора не было, был список вопросов