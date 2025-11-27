https://ria.ru/20251127/putin-2058084944.html
Путин отметил стабильность внутриполитической ситуации в Киргизии
Путин отметил стабильность внутриполитической ситуации в Киргизии - РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил стабильность внутриполитической ситуации в Киргизии
Руководству Киргизии удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию, это важно для инвесторов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил стабильность внутриполитической ситуации в Киргизии
Путин: власти Киргизии обеспечивают стабильную внутриполитическую ситуацию