https://ria.ru/20251127/putin-2058084403.html
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну - РИА Новости, 27.11.2025
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за приглашение посетить страну с госвизитом. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:26:00+03:00
2025-11-27T16:26:00+03:00
2025-11-27T16:26:00+03:00
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057937582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a21fd74670c9bb91ecb4ea1342217f42.jpg
https://ria.ru/20251127/strany-2058083998.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057937582_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_4e3a137250d77247a6bdda830dfb5675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
Путин поблагодарил Жапарова за приглашение посетить Киргизии с госвизитом