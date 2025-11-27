Рейтинг@Mail.ru
16:26 27.11.2025
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за приглашение посетить страну с госвизитом. РИА Новости, 27.11.2025
россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну

Путин поблагодарил Жапарова за приглашение посетить Киргизии с госвизитом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за приглашение посетить страну с госвизитом.
"Я благодарен президенту Кыргызстана за его приглашение посетить Кыргызстан с визитом высокого дипломатического ранга, за оказанное внимание всей нашей делегации", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин
РоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровВ мире
 
 
