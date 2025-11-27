https://ria.ru/20251127/putin-2058080300.html
Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита ОДКБ
Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита ОДКБ
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита ОДКБ. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:17:00+03:00
