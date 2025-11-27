Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек. Президент назвал условие для прекращения СВО, раскрыл позицию России по плану США и оценил перспективы развития ОДКБ.

О судьбе ВСУ

Президент отметил, что украинская армия должна уйти с занимаемых территорий. Если Киев не прекратит боевые действия, то она утратит боеспособность:

« "Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем". Владимир Путин президент России президент России

Для российских войск сохраняется позитивная динамика по всем направлениям на фронте, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается, Красноармейск и Димитров полностью окружены.

Армия ведет бои за Северск, почти взяла под контроль Волчанск, подошла на полтора километра к Гуляйполю.

Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках. Путин привел в пример провалы противника в Днепропетровской и Запорожской областях. На левом берегу реки Оскол заблокировали 3,5 тысячи военных:

« "Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи". Владимир Путин президент России президент России

У Киева растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они отправляют в зону боевых действий. Потери противника в октябре составили 47,5 тысячи человек, количество дезертирств очень высокое. Президент назвал мобилизацию на Украине насильственной.

Об инициативе Вашингтона

Путин подчеркнул, что Россия изучила изначальный план по украинскому урегулированию. Предложения передали после встречи в Женеве. Проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить:

« "Мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились". Владимир Путин президент России президент России

Москва согласна, что инициатива США может стать основой будущих договоренностей, необходимо перевести ее на дипломатический язык. Каждый пункт плана является ключевым:

« "Надо сесть и серьезно обсуждать — там каждое слово имеет значение". Владимир Путин президент России президент России

На следующей неделе американская делегация приедет в Москву. Глава Белого дома Дональд Трамп определит, кто представит США. Переговорщиками от России будут представители МИД и Владимир Мединский.

Путин назвал бессмысленным подписание документов с украинской властью. Только Верховная рада имеет право на продление полномочий в условиях военного положения, а президент — нет:

« "Украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус". Владимир Путин президент России президент России

России нужно международное признание новых территорий, но не от Киева:

« "Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками". Владимир Путин президент России президент России

Вопрос признания Крыма и Донбасса со стороны США должен быть предметом переговоров с Вашингтоном.

О коррупции на Украине

Путин сопоставил скандал в Киеве и использование российских активов Западом:

« "В этой связи у меня возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров — мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то и другое — воровство". Владимир Путин президент России президент России

Главные украинские коррупционеры посадили председателя Верховного суда за коррупцию.

О русофобии в ЕС

Европейцы, которые говорят о возможном нападении России, обслуживают интересы оборонной промышленности на фоне проблем в экономике:

« "Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немного или жулики какие-то, что-то они из этого хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал". Владимир Путин президент России президент России

Москва готова зафиксировать отсутствие намерений вторгаться в ЕС.

Об участии России в G7

Президент заявил, что не понимает, как в сегодняшней ситуации Москва может взаимодействовать напрямую со странами "Большой семерки":

« "Вы сами-то представляете? Вот приехали, здрасте, и чего? Будем, насупившись, друг на друга посматривать?" Владимир Путин президент России президент России

Россия не просилась в G7, но вместе с тем никогда не отказывается от контактов в этом формате, они возможны при реализации плана США. Москва открыта для взаимодействия, но приглашений не было:

« "Обратите внимание: еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Поэтому, когда события на Украине начались, сказали: ну вот, мы вас там не ждем — ну и слава богу". Владимир Путин президент России президент России

О будущем ОДКБ

Путин отметил, что Россия высоко оценивает результаты совместной работы в организации и готова делиться с партнерами вооружениями и техникой:

« "Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран". Владимир Путин президент России президент России

Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, в том числе по линии спецслужб. Позиция Армении по участию в работе организации — ее выбор, страны объединения относятся к этому с уважением:

« "Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются в ОДКБ, мы считаем себя членами, но на данном этапе мы воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации. Ну что, это их выбор, поэтому если они считают возможным так работать пока — ну хорошо, мы согласны, поскольку они являются членами организации, мы с ними в контакте находимся". Владимир Путин президент России президент России

Об отношениях с Киргизией

Российский лидер уточнил, что работа под председательством Киргизии укрепила Организацию договора коллективной безопасности:

« "Хотел бы сказать, что мы благодарны руководству Кыргызстана за организацию этой работы и за весь год, на протяжении которого Кыргызстан возглавлял ОДКБ, проводил мероприятия различные". Владимир Путин президент России президент России

Отношения Москвы и Бишкека развиваются позитивно, инвесторы приходят в республику. Россия планирует построить там АЭС малой мощности, Киргизия покупает отечественные энергоресурсы по льготной цене.

Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открывают русскоязычные школы.