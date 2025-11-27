https://ria.ru/20251127/putin-2058053765.html
Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин 28 ноября проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.11.2025
наука
россия
владимир путин
