Новикова освободили от обязанностей российского посла в Непале
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Новикова от обязанностей посла РФ в Непале, соответствующий указ размещен на портале официального... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:28:00+03:00
