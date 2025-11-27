Рейтинг@Mail.ru
13:28 27.11.2025
Новикова освободили от обязанностей российского посла в Непале
Новикова освободили от обязанностей российского посла в Непале
Новикова освободили от обязанностей российского посла в Непале

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Новикова от обязанностей посла РФ в Непале, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Освободить Новикова Алексея Алексеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Непале", - говорится в документе.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков
25 июня, 16:44
 
В миреРоссияНепалВладимир Путин
 
 
