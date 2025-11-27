Путин предложил создать ассоциацию центров ОДКБ по безопасности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия считает своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что целесообразно сосредоточиться и на развитии межпарламентского сотрудничества для гармонизации национальных законодательств стран ОДКБ.