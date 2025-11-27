Путин предложил создать ассоциацию центров ОДКБ по безопасности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия считает своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин.
"В качестве перспективной задачи рассматриваем повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов. Например, считали бы своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности", - сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Он отметил, что целесообразно сосредоточиться и на развитии межпарламентского сотрудничества для гармонизации национальных законодательств стран ОДКБ.
"Также с учётом растущего объёма задач, стоящих перед нашим секретариатом и объединённым штабом ОДКБ, предлагаем активно заняться вопросами улучшения эффективности их работы, структурной оптимизации, гибкой адаптации к современным реалиям и, разумеется, созданием условий для привлечения высококвалифицированных кадров к совместной работе", - добавил президент РФ.