Путин "на ногах" переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
11:01 27.11.2025 (обновлено: 11:02 27.11.2025)
Путин "на ногах" переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке
Путин "на ногах" переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
Путин "на ногах" переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин "на ногах" переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:01:00+03:00
2025-11-27T11:02:00+03:00
в мире
бишкек
россия
белоруссия
владимир путин
андрей белоусов
виктор хренин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057937196_101:0:3126:1702_1920x0_80_0_0_bed7d6aefa4ae993b2e376411aa965c6.jpg
https://ria.ru/20251126/vstrecha-2057759977.html
бишкек
россия
белоруссия
Новости
в мире, бишкек, россия, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, виктор хренин, одкб
В мире, Бишкек, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, ОДКБ
Путин "на ногах" переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке

Путин переговорил с Белоусовым и Хрениным в Бишкеке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "на ногах" переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Общение состоялось после заседания саммита ОДКБ в расширенном составе. Путин разговаривал с Белоусовым и Хрениным около пяти минут. Затем лидер попрощался с министрами и пожал им руки.
Путин 25-27 ноября работает в Бишкеке. Президент РФ принял участие в российско-киргизских переговорах, провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также выступил на саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Встреча Путина и Лукашенко в Бишкеке продлилась более полутора часов
В миреБишкекРоссияБелоруссияВладимир ПутинАндрей БелоусовВиктор ХренинОДКБ
 
 
