Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году
10:52 27.11.2025 (обновлено: 10:53 27.11.2025)
Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году
Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Одним из главных приоритетов председательства РФ в ОДКБ в 2026 году является сотрудничество для обеспечения технологического лидерства Организации в военной сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке в четверг.
"Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере", - сказал Путин.
В Совбезе призвали ОДКБ действовать превентивно в условиях новых угроз
7 октября, 19:08
 
