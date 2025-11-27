https://ria.ru/20251127/putin-2057935594.html
Путин отметил важность развития системы ПВО
Путин отметил важность развития системы ПВО - РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил важность развития системы ПВО
Вопросы развития системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют отдельного внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:45:00+03:00
2025-11-27T10:45:00+03:00
2025-11-27T10:51:00+03:00
одкб
киргизия
владимир путин
россия
бишкек
садыр жапаров
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057935488.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, киргизия, владимир путин, россия, бишкек, садыр жапаров, александр лукашенко, в мире
ОДКБ, Киргизия, Владимир Путин, Россия, Бишкек, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, В мире
Путин отметил важность развития системы ПВО
Путин: развитие системы ПВО в рамках ОДКБ требуют отдельного внимания