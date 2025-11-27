Рейтинг@Mail.ru
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 27.11.2025 (обновлено: 10:46 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin-2057935488.html
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин
Российские вооружения доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:45:00+03:00
2025-11-27T10:46:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d2df0f5e7ec7f9635a442d2d7b737ab2.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057932999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdeaf040e2a921412e2f67d44e6b099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, одкб
Россия, Владимир Путин, Безопасность, ОДКБ
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин

Путин: российские вооружения доказали свою эффективность в ходе военных действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Российские вооружения доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
Вчера, 10:40
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала