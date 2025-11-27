https://ria.ru/20251127/putin-2057935488.html
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин
Российские вооружения доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:45:00+03:00
2025-11-27T10:45:00+03:00
2025-11-27T10:46:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d2df0f5e7ec7f9635a442d2d7b737ab2.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057932999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdeaf040e2a921412e2f67d44e6b099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, одкб
Россия, Владимир Путин, Безопасность, ОДКБ
Российские вооружения доказали свою эффективность, заявил Путин
Путин: российские вооружения доказали свою эффективность в ходе военных действий