Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ
Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ
Россия в ходе председательства в ОДКБ планирует организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ
Путин: РФ в 2026 году планирует мероприятия по подготовке воинских частей ОДКБ