Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
россия
Новости
Путин: РФ предлагает программу оснащения ОДКБ образцами российских вооружений