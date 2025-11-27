Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением - 27.11.2025
27.11.2025
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
безопасность
россия
владимир путин
одкб
безопасность, россия, владимир путин, одкб
Безопасность, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Президент России Владимир Путин
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий", - сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
