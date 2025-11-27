https://ria.ru/20251127/putin-2057930789.html
Путин заявил о важности развития авиационных сил ОДКБ
Путин заявил о важности развития авиационных сил ОДКБ
Вопросы развития авиационных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
